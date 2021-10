Lokonga et Arsenal battent Leicester et ses Belges, Ramsdale auteur de l’arrêt de la saison ?

Leicester, s’est incliné 0-2 face à Arsenal lors de la dixième journée du championnat anglais. Youri Tielemans et Timothy Castagne ont disputé l’entièreté de la rencontre pour les Foxes. Albert Sambi Lokonga a joué tout le match pour Arsenal.

Les Foxes, un peu endormis en début de rencontre ont laissé l’espace à Arsenal pour inscrire deux buts. C’est Gabriel qui a ouvert le score sur un coup de coin après 5 minutes seulement et c’est Emile Smith-Rowe qui vient mettre le deuxième dans une contre-attaque après 18 minutes.

Leicester s’est montré plus actif en seconde période et a créé plus d’occasions mais ça n’a pas suffi face à l’équipe d’Arsenal, très en forme et aidée par son gardien. Aaron Ramsdale a effectué certainement un des plus beaux arrêts de la saison lors de ce match décisif pour les deux équipes anglaises.

Au terme de cette rencontre, Arsenal se positionne 5ème avec 17 points. Leicester tombe à la 10ème place avec 14 points.