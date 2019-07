Lokeren colle un 5-0 à l'AS Monaco en amical

Le Sporting Lokeren a refilé un épatant 5-0 à l'AS Monaco dimanche en match amical de préparation à la prochaine saison. Un résultat étonnant qui peut entre autres s'expliquer par la différence de condition physique entre les deux équipes. Les Monégasques ont repris les entraînements seulement il y a sept jours alors que la formation de D1B belge est au travail depuis plusieurs semaines.

Monaco a en outre aligné beaucoup de jeunes et avait pris soin de répartir ses meilleurs joueurs sur les deux matches du week-end. L'ASM a en effet affronté le Cercle de Bruges samedi et s'est d'ailleurs imposé 1-4 avec des Cesc Fabregas, Jemerson ou encore Rony Lopes dans son effectif. Le onze de base aligné ce dimanche n'était toutefois pas si faible avec notamment Diego Benaglio, Naldo et Djibril Sidibé.

Les buts de Lokeren sont à mettre à l'actif d'Anel Hajric (21e et 40e), Dylan Mbayo (31e et 48e) et Tsibuabua (79e).