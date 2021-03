Logan Bailly a retrouvé un club, en P3 liégeoise

A 35 ans, Logan Bailly n’a pas encore décidé de jeter définitivement les gants. L’ex-Diable Rouge va rejoindre Bressoux, en P3 liégeoise, une information dévoilée sur facebook par le club.

Le Liégeois a évolué au RFC Liège, au Standard et à Genk en équipes de jeunes. Prêté par Genk, il a commencé sa carrière à Heusden-Zolder (2003-2004) avant de revenir à Genk (2004-2008).

Il avait ensuite pas mal bourlingué. On se souviendra de ses passages au Borussia Mönchengladbach (2009-2010), à Neuchâtel Xamax (2011), à nouveau du Racing Genk (2012), à OH Louvain (2012-2015) au Celtic (2015-2017) et enfin à Mouscron (2017-2018).

Fin 2019 il avait décidé de rejoindre Namur, pensionnaire de deuxième division amateurs. Un passage éclair dans la capitale wallonne pour Logan Bailly, qui était sans club depuis juin 2020.

Le FC Bressoux s’est empressé de partager la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux, via David Ceccano, le nouveau coach du club : "Il va apporter toute son expérience au groupe et pouvoir guider l’équipe avec son caractère bien trempé et sa Grinta. C’est un gardien avec la mentalité qui me correspond. Je suis très heureux qu’il ait choisi Bressoux".