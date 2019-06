Lloris : "Si l'arbitre a pris cette décision, c'est que c'était la bonne"

Hugo Lloris, a été l’un des premiers joueurs de Tottenham à réagir au micro des journalistes après la défaite en finale de la Ligue des Champions face à Liverpool (2-0). Au micro de la chaîne française BFMTV, le gardien français n’a pas contesté le penalty accordé à Liverpool en début de match pour une main de Moussa Sissoko et a préféré pointer la performance de son équipe, ce soir.

"L’arbitre prend la décision très vite. Je ne sais pas, il faut revoir les images. Si l’arbitre a pris cette décision, c’est que c’était la bonne. A partir du moment où l’on démarre le match à 1-0 pour l’adversaire, oui, on a raté l’entame de match. Derrière, il a fallu gérer ce but concédé. Malgré cela, on a essayé de faire ce que l’on a l’habitude de faire, de produire notre jeu, mais on a été un peu trop timides dans les trente derniers mètres. On a manqué un peu de tranchant, d’agressivité. On n’a pas été très dangereux et c’était plutôt facile à défendre pour Liverpool. Jusqu’à ces 15 dernières minutes, où l’on a tenté le tout pour le tout, mais on n’a pas forcément créé de grandes occasions pour marquer."