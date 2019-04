Liverpool - Porto : les Reds favoris, les Dragons surmotivés (Direct commenté 21h)

Liverpool reçoit Porto ce mardi en match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Si les Reds sont favoris, les Dragons ne comptent pas faire de la figuration alors qu'ils ont atteint ce stade avancé de la compétition. RTBF.be/sport vous propose de suivre le match en direct commenté dès 21h.

Le club anglais a frappé un grand coup en huitièmes en éliminant le Bayern Munich, quand l'équipe portugaise se défaisait de l'AS Roma. L'effectif de Liverpool est assez impressionnant, et se dirige peut-être vers le titre en Premier League, en pleine bagarre acharnée avec Manchester City. De son côté, Porto est aussi en lice pour le titre mais le club a surtout les crocs et la grinta, incarnée par son entraîneur qui n'est autre que Sergio Conceiçao.

L'an dernier, pour rappel, Liverpool avait plié l'affaire dès le match-aller à l'Estadio do Dragao (0-5), en huitième de finale (0-0 au retour). Le Porto de l'ancien soulier d'or a cette fois atteint le stade suivant, et cela après prolongations, au détriment de l'AS Rome (2-1 et 3-1). Il aura donc logiquement envie de plus.