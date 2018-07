Liverpool domine largement Manchester United, City et Barcelone s'imposent

Plusieurs grands clubs européens sont partis préparer la saison aux Etats-Unis où se déroule l'International Champions Cup, une série de matchs amicaux de pré-saison. Liverpool a infligé une lourde défaite à Manchester United (4-1) alors que City s'est imposé 3-2 contre le Bayern et que le FC Barcelone a eu besoin des tirs au but pour venir à bout de Tottenham (2-2, 3-2 t.a.b.). Aucun Belge évoluant avec les Diables Rouges au Mondial en Russie n'était présent.

Liverpool, sans Mignolet, a fait la différence en seconde mi-temps face à des Red Devils privés de plusieurs cadres. Le Suisse Xherdan Shaqiri a, pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, marqué d'une retournée acrobatique en fin de match. A noter que Divock Origi, prêté l'année dernière à Wolfsburg par les 'Reds', n'est pas monté au jeu.

Manchester City, avec Jason Denayer sur le banc durant toute la rencontre, a totalement renversé le Bayern. Menée 0-2 après des buts de Shabani et Robben, l'équipe de Pep Guardiola a pu compter sur Bernardo Silva, auteur d'un doublé, et sur le jeune Anglais Lukas Nmecha, 19 ans, pour s'imposer 3-2. A noter que Riyad Mahrez, nouveau venu chez les Citizens, est sorti blessé peu avant la demi-heure de jeu.

Enfin, le FC Barcelone et Tottenham, à égalité (2-2) après 90 minutes, ont disputé une séance de penalties, remportée par le club catalan (3-2). Amputées de nombreuses stars ayant participé au Mondial, les deux équipes, largement remodelées, ont chacune dominé une mi-temps. Munir et Arthur ont marqué en première mi-temps pour le 'Barca', Son et N'Koudou en seconde pour les 'Spurs'. Le Brésilien Malcolm, arrivé il y a quelques jours à Barcelone, a inscrit le tir au but victorieux.