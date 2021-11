Lionel Messi se livre : son retour au Barça, ce qu'il manque au PSG, le "spectacle" Ramos et ... Cristiano Ronaldo

Leo a toute confiance en Xavi pour redresser la situation : " Il peut apporter tellement. C’est un entraîneur qui connaît beaucoup de choses, il connaît parfaitement la maison et il a vécu depuis tout petit à Barcelone. Il a rendu espoirs à Barcelone parce que c’est une personne très respectée par les supporters et les joueurs. Il sera un entraîneur très important pour les plus jeunes joueurs, il a beaucoup à leur apprendre. Avec lui, l’équipe va vraiment progresser, je n’ai aucun doute là-dessus. "

Pas rancunier, l’Argentin ne cherche pas vraiment à savoir plus sur ce qu’il s’est passé lors de son départ " Je n’y suis plus, et du temps s’est écoulé. Ils m’ont dit qu’ils ne pouvaient pas renouveler mon contrat et que je pouvais partir. Il n’y a pas besoin de chercher des coupables ou de savoir ce qu’il s’est passé. J’en suis resté à ce qu’ils m’ont dit et c’est tout. "

Mais sa vraie maison, restera à Barcelone : " J’ai toujours dit que je retournerais un jour au Barça, c’est ma maison et je compte bien vivre à nouveau là-bas. Et évidemment, si je peux encore aider le club ça me plairait vraiment d’y retourner. "

Arrivé cet été à la suite d’une saga sans précédent , "Leo" le confie, désormais, il est bien installé à Paris. Ses enfants se sont adaptés bien plus vite que lui et son épouse ne le craignaient, et depuis qu’ils sont dans leur nouvelle maison, " ils se sentent bien ".

Neymar, Mbappé et Messi devant les couleurs du Logo parisien © AFP or licensors

Quand on pose la question à Lionel Messi, il ne pense pas que l’équipe du PSG soit favorite pour remporter la Ligue des Champions. Malgré son incroyable trident offensif dont il fait partie : "Tout le monde dit que nous sommes les grands favoris et je ne vais pas nier que nous sommes un candidat parmi d’autres. Mais pour l’instant il nous manque encore des petites choses pour être vraiment une équipe très forte. On doit absolument devenir plus forts en tant qu’équipe et on a la chance de pouvoir compter sur de grands joueurs pour y parvenir. Mais on n’est pas les seuls et d’autres grandes équipes sont candidates. […] Je pense à Liverpool, Manchester City, le Bayern Munich, le Real Madrid, l’Atlético de Madrid…"

Quand le journaliste lui demande si certains joueurs ont du mal à vivre ensemble dans le vestiaire, Leo ne le contredit pas tout de suite, mais semble s’épanouir dans ce groupe : "J’ai eu la chance d’arriver dans un vestiaire avec de très bons joueurs et de très bonnes personnes. C’est ça le plus important. Mon adaptation a été très rapide, même si j’avoue qu’au début ça a été très bizarre. D’une certaine façon ça a été compliqué d’arriver dans un nouvel endroit après avoir passé autant de temps dans le même club, mais d’un autre côté, ça a été très facile parce que je connaissais déjà beaucoup de joueurs et beaucoup d’entre eux parlent espagnol. C’est un vestiaire uni, je m’en rendais déjà compte de l’extérieur et j’ai pu confirmer cette impression de l’intérieur."

Dans ce vestiaire, un autre "petit nouveau", c’est Sergio Ramos. Les deux hommes ont connu une très grosse rivalité pendant que l’un était à Madrid et l’autre à Barcelone. Quelques moments chauds exacerbés par des Clasicos parfois tendus. Ils sont désormais coéquipiers : " Au début c’était bizarre, mais maintenant ça va. Après autant d’années de rivalité, en étant les capitaines du Barça et de Madrid, après autant de Clasicos disputés, tant de batailles sur le terrain. Mais il y a toujours beaucoup de respect entre nous. L’avoir ici, en tant que coéquipier, représente un vrai spectacle."