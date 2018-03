Lionel Messi papa pour la troisième fois

Lionel Messi et son épouse Antonella Roccuzzo sont devenus samedi parents d'un troisième garçon, prénommé Ciro, a annoncé l'attaquant-vedette du FC Barcelone, absent de dernière minute pour le match de son équipe samedi soir à Malaga.

"Bienvenue Ciro!!! Grâce à Dieu, tout s'est parfaitement déroulé. Lui et sa maman vont très bien. Nous sommes super heureux!!!", a écrit Messi sur son compte Instagram, accompagnant ce message d'une photo de la main du nouveau-né. Le couple avait annoncé en octobre cet heureux événement. Par la suite, Antonella avait fait savoir qu'il s'agissait d'un troisième garçon après Thiago (5 ans) et Mateo (2 ans) et qu'il serait prénommé Ciro.