Lionel Messi est officiellement libre de tout contrat, où va-t-il aller ?

Lionel Messi a remporté dix fois la Liga avec le Barça et quatre Ligue des Champions, mais il reste bredouille dans le championnat d'Espagne depuis deux saisons et depuis 2015 sur la scène européenne.

Depuis minuit mercredi, Lionel Messi, six fois vainqueur du Ballon d’Or, est officiellement libre de tout contrat. Celui qui le liait au FC Barcelone – où il évolue depuis 2000 – a expiré et l’attaquant argentin, 34 ans, est considéré comme 'agent libre', libre de signer où il veut. A tout le moins dans un club qui peut s’aligner sur ses prétentions salariales. Ce pourrait être toujours le Barça.

Malgré ses 34 ans, la Pulga fait toujours rêver les amateurs de foot et bon nombre de dirigeants. Mais les candidats acquéreurs crédibles ne sont pas nombreux. Parce que oui, Léo est "libre" mais il n’est pas gratuit pour autant. Son futur club devra lui offrir un salaire en rapport avec son CV.



Paris, Manchester City, … les noms des courtisans sont connus depuis longtemps. Le PSG, qui doit aussi résoudre le cas Mbappé, s’est engagé dans la course à la signature du génie argentin. Des contacts ont déjà eu lieu et un contrat de deux ans l’attend dans la capitale française.



Le champion d’Angleterre possède – outre sa puissance financière – un atout de choix dans sa manche et sur son banc : Pep Guardiola. Mais ces derniers jours, les Cityzens semblaient plutôt plancher sur l’arrivée de Jack Grealish. Difficile d’envisager de faire aboutir les deux dossiers.



Il ne faut pas rayer le Barça de cette liste. S’il n’a pas resigné, il peut évidemment encore le faire. Il est d’ailleurs en possession d’une offre catalane. Selon la Catalunya Radio, la direction Blaugrana lui a proposé un accord à tiroirs avec une possibilité de reconversion au sein du club. Messi pourrait encore jouer deux saisons avant d’endosser le rôle d’ambassadeur du club aux Etats-Unis. Joan Laporta a d'ailleurs déclaré qu'il envisageait la situation de manière "tranquille".



Messi a donc le choix. Il pourrait aussi opter pour un retour en Argentine ou une aventure en MLS. Il pourrait aussi se retrouver dans une position délicate en cas de blessure. Toujours engagé en Copa America, le quintuple ballon d’or se concentre pour l’instant sur ses matches avec l’Albiceleste. Mais en coulisses, ses managers doivent s’activer.