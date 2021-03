Lionel Messi deuxième meilleur dribbleur de la saison, Jérémy Doku 9e

Le site de statistiques WhoScored a profité de la trêve internationale pour faire un point sur les datas de cette saison. Au niveau des dribbles dans les cinq grands championnats, Lionel Messi est une nouvelle fois bien placé mais ne parvient pas à se hisser à la première place.

Il échoue en deuxième position avec un total de 113 dribbles tentés pour un pourcentage de réussite de 62.1%. Parfois critiqué pour ses prestations et son manque d'implication, le génial Argentin n'en reste pas moins une terreur pour les défenseurs de Liga.

A la première place, on retrouve l'ailier espagnol des Wolves, Adama Traoré qui a tenté 118 dribbles cette saison et réussit 70.2% d'entre eux. Malgré tout, il semble moins décisif cette saison en Premier League.

Sur la troisième marche du podium, on retrouve l'étonnant Javi Galan, joueur de Huesca. Avec un pourcentage de 80.2% de réussite sur ses 93 dribbles tentés, l'Espagnol affiche des statistiques étonnantes pour un latéral gauche.

Dans le top 10, on retrouve un Belge en la personne de ... Jérémy Doku. Le joueur de Rennes a tenté 75 dribbles depuis le début de la saison et en a réussi 63.6%. Après une période délicate d'adaptation, il a enfin ouvert son compteur but le week-end dernier avant de se faire exclure.

Le reste du top 10 est composé de de Paul, Anguissa, Blas, Faivre, Messias et Mbappé.