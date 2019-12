Lionel Messi a remporté le Ballon d'Or avec seulement sept points d'avance sur Virgil Van Dijk

Le sixième Ballon d’Or de Lionel Messi est source de débat depuis son officialisation ce lundi soir. Pourquoi pas Van Dijk ? Pourquoi pas Mané ? Ces questions reviennent avec insistance face aux éternels défenseurs de la Pulga. Ces débats ont désormais encore un peu plus de consistance. France Football a dévoilé la répartition des points entre les deux premiers et le footballeur argentin a remporté le trophée d’un cheveu… soit sept points. Avec 686 points contre 679 pour Virgil Van Dijk. Il s’agit de la plus petite avance de Lionel Messi sur un de ses dauphins lors de ses six trophées.