Lille confirme l’arrivée d’Amadou Onana, le capitaine des Diablotins

C’était dans l’air depuis quelques semaines, c’est désormais officiel, le capitaine de notre équipe nationale U21 s’engage avec le LOSC jusqu’en 2026. Amadou Onana arrive en provenance d’Hambourg pour une somme avoisinant les 7 millions d’euros.

C’est un nom encore méconnu en Belgique, Amadou Onana. Formé à Anderlecht, au White Star Brussel et à Zulte Waregem, ce milieu de terrain défensif a surtout vu sa côte sur le marché exploser durant son passage en Allemagne.

À 15 ans, il fait ses valises direction le land du Bade-Wurtemberg et le club d’Hoffenheim. Impressionnant durant la fin de sa formation, Onana est repéré par Hambourg et y intègre le noyau professionnel l’année dernière. Il prend part à 25 rencontres de division 2 et une rencontre de coupe. Le Belge inscrit 3 buts lors de cette saison mais impressionne surtout par l’impact physique qu’offre son mètre 95.

Avec ce transfert, ce box to box capitaine de notre équipe nationale U21 goûtera à Ligue des Champions avec les Dogues. "C’est le rêve de tout jeune joueur d’évoluer en Ligue 1, dans un club historique comme le LOSC, champion de France en titre, qui va participer à la Champions League" a déclaré le natif de Dakar. "Ce sont des moments magiques. Rien que d’imaginer entendre l’hymne, ça me donne des frissons."