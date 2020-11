Ligue des nations: l'Italie écarte la Pologne et prend la tête de son groupe, les Pays-Bas restent en course

Dans le groupe A1, le suspense est total avant la dernière journée : trois sélections, l'Italie, la Pologne et les Pays-Bas, peuvent encore se qualifier, tandis que la Bosnie-Herzégovine est déjà reléguée.

>> Le classement du groupe

La Pologne, surprenant leader jusque-là, a résisté une demi-heure face à l'Italie à Reggio Emilia avant de céder sur un pénalty de Jorginho (27), accordé pour une faute sur Belotti. Domenico Berardi (2-0, 84) a scellé la victoire face à des Polonais réduits à dix pour le dernier quart d'heure.

Une victoire des partenaires d'Insigne mercredi en Bosnie-Herzégovine garantira à l'Italie la qualification.

Dans le même temps, les Pays-Bas qui ont largement dominé dimanche les Bosniens (3-1) devront compter sur un faux-pas italien et s'imposer en Pologne pour espérer se qualifier.

En inscrivant les deux premiers buts de la rencontre dès le premier quart d'heure (6e et 13e), le milieu de Liverpool et capitaine néerlandais, Georginio Wijnaldum, a été le principal artisan du succès batave, qui est aussi le premier de Frank de Boer à la tête de la sélection. Memphis Depay (55e) a inscrit l'autre but néerlandais de la soirée.