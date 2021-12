Ligue des champions - Nagelsmann prévient le Barça : "le Bayern jouera avec sa meilleure équipe"

Déjà assuré de la première place de son groupe, le Bayern Munich alignera néanmoins sa "meilleure équipe possible" pour le dernier match mercredi contre Barcelone, mercredi pour le compte de la sixième journée de Ligue des champions. C'est ce qu'a déclaré Julian Nagelsmann en conférence de presse à la veille de la rencontre. Les Blaugranas doivent impérativement s'imposer en Allemagne pour franchir la phase de poule et ne pas voir Benfica leur souffler la place de deuxième.

Sûr de son fait, l'entraîneur des Bavarois a même évoqué l'idée... d'inscrire six buts aux Catalans afin d'égaler le record de buts marqués lors d'une phase de groupe. Celui-ci s'élève à 25 et est détenu par le PSG "C'est un objectif très valorisant, nous avons encore une chance d'atteindre ce record, mais il ne faut pas non plus trop y penser. Une sixième victoire en six matches, ce serait beau".

Proche de passer pour un arrogant auprès d'un Barça encore à l'agonie il y a quelques semaines, Julian Nagelsmann a nuancé: "Le Barça reste l'un des plus grands clubs du monde. Ils ont des joueurs de classe mondiale. Je les vois toujours comme un candidat au titre." Nul doute que Xavi, qui s'attèle à redonner au club son identité (et ses résultats), appréciera l'évocation.