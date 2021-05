Ne dites pas "Ligue des Champions" mais bien "Champions League", ce samedi soir. Oui, en anglais dans le texte… personne ne vous en voudra. Parce que c’est un club de Premier League qui va rafler la célèbre coupe aux grandes oreilles. Qui aurait misé sur cette finale 100% anglaise, et surtout sur l’identité des deux finalistes, il y a de cela quelques mois ? Sur Manchester City, peut-être : le club a suffisamment échoué aux portes de la finale, il fallait bien que cela passe un jour, avec tout le talent présent dans l’effectif et la mainmise de Pep Guardiola sur ses hommes. Mais Chelsea ne faisait a priori pas partie des favoris de la compétition, surtout après son début de championnat plutôt mitigé. Mais Thomas Tuchel a débarqué en janvier pour remplacer Frank Lampard. Et le tacticien allemand a fait des miracles et transfiguré son équipe en quelques semaines à peine.

Voilà donc les deux récents adversaires en Cup et en Premier League qui se retrouvent sur la scène européenne pour l’apothéose de la saison des clubs. Chelsea a mieux négocié ces deux dernières confrontations directes sur le sol anglais. Mais c’est bien City qui a décroché le titre de champion d’Angleterre en dominant la saison.

Kevin De Bruyne l’a dit en conférence de presse : les joueurs connaissent l’importance du match. "Si tu gagnes tu es un héros, si tu perds tu es presque un raté. Même si tu sais que tu n’es pas vraiment un raté quand tu arrives à ce stade de la compétition". Une manière comme une autre d’évacuer la pression, alors que le capitaine de City sait que son club attend depuis une éternité d’inscrire enfin son nom au palmarès de la prestigieuse compétition… Une défaite serait synonyme d’énorme désillusion pour les Cityzens, alors que du côté de Chelsea, on est prêt à déjouer les pronostics et à venir ponctuer de la plus belle des manières une saison plutôt étonnante.

Pour en arriver là, Chelsea a sorti l’Atlético de Madrid en quart de finale et le Real en demi, alors que City s’est débarrassé de Dortmund et du PSG. Alors, qui va gagner ? Cette finale de la Champions League 2021-2022 est à suivre en direct commenté à partir de 21h.