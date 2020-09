Ligue des Champions, Europa League, quand les tours préliminaires belges se transforment en cauchemar

Anderlecht - BATE Borisov : 1-2 - Ligue des Champions 2008-2009 - Tour Préliminaire - 17/09/2020 Cette rencontre du 2e tour qualificatif de la ligue des Champions restera sans doute comme le plus gros traumatisme européen des Mauves ces dernières années. BATE Borisov était encore une équipe inconnue à l’époque et les Bruxellois pensaient ne faire qu’une bouchée du champion biélorusse. La génération Boussoufa, Gillet, Polak et consorts va s’en mordre les doigts. Défaite 1-2 à Bruxelles à l’aller avec une exclusion pour deux jaunes de Wasylewski. Au retour, impossible pour les hommes d’Ariel Jacobs de prendre le meilleur sur une équipe bien décidée à ne pas lâcher sa qualification. Anderlecht saute et n’ira même pas en Europa League cette année-là.