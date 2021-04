Ligue 1 : Un grand Mbappé permet au PSG d’écraser Strasbourg (1-4)

Trois jours après son doublé décisif sur la pelouse du Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des champions (3-2), Kylian Mbappé a encore été le fer de lance du Paris SG, victorieux sans trembler à Strasbourg samedi (4-1).

Titularisé à 72 heures du match retour au Parc des Princes face aux Bavarois, l’attaquant a encore réalisé une superbe prestation et a fait oublier les absences de Neymar, suspendu pour son exclusion face à Lille le week-end dernier, et Mauro Icardi, blessé.

Sur sa première occasion, Mbappé a fait la différence et placé le PSG sur le chemin de la victoire : servi par Leandro Paredes sur le côté gauche de la surface de réparation, il a fixé Frédéric Guilbert et Lamine Koné d’un crochet avant de placer une frappe croisée du gauche entre les jambes de Matz Sels (16e).

Très en jambes, il a multiplié les appels et a mis au supplice la défense alsacienne, qui a peiné à le contenir durant toute la partie.

Ainsi, après une nouvelle accélération dévastatrice, l’attaquant a servi son compère Moise Kean et quand le ballon est revenu en cloche au point de penalty, il a effectué un retourné acrobatique, geste qu’il tente rarement, sans toutefois inquiéter Sels (42e).

Pour clôturer sa première période de haut vol, Mbappé a offert une passe décisive à Kean, qui a tué le suspense juste avant la mi-temps en inscrivant le troisième but parisien (45e).

Après la pause, il a encore été très percutant et a failli s’offrir un doublé sur une frappe enroulée détournée de justesse par Sels (68e). Puis il a provoqué le coup franc qui a permis à Paredes de briller en inscrivant le quatrième but du PSG (79e), avant de sortir à la 88e minute après une ultime accélération.

Selon le statisticien Opta, c’est la 19e fois que Mbappé est buteur et passeur décisif en Ligue 1 depuis son arrivée à Paris en septembre 2017. Seul Lionel Messi a fait mieux sur la période (21 fois).

Un avenir en question

Cette performance intervient alors que l’avenir de "Kyky" a été au centre de l’actualité cette semaine puisqu’un média espagnol a annoncé que l’attaquant avait choisi de rejoindre le Real Madrid cet été et qu’il ne prolongerait donc pas avec le PSG, où il est sous contrat jusqu’en juin 2022.

"Les rumeurs sont toujours là, latentes. Le plus important est que Kylian soit calme, concentré pour aider l’équipe et pour atteindre ses objectifs. Kylian a une grande maturité malgré sa jeunesse et comme je l’ai déjà dit, le club et le joueur s’efforcent de parvenir à un accord afin que Kylian puisse être avec nous pendant longtemps. C’est le souhait du club et c’est dans cet esprit que tout le monde travaille", avait souligné son entraîneur Mauricio Pochettino vendredi en conférence de presse.

"Nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe autour du club. Mais en ce qui concerne l’impact que cela peut avoir sur la performance, l’environnement ou l’ambiance de l’équipe, il n’y en a zéro. Aucun", avait conclu le technicien argentin.

La prestation de Mbappé à la Meinau samedi semble confirmer cette analyse. Le Bayern, accroché samedi en Bundesliga par l’Union Berlin (1-1), est prévenu.