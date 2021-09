Ligue 1 : Premières titularisations de la saison pour Eliot Matazo et Amadou Onana, tous deux victorieux

Les Diablotins Eliot Matazo et Amadou Onana ont fêté ce mercredi leur première titularisation cette saison en Ligue 1 dans leur club de Monaco et Lille, lors de la septième journée du championnat de France, qui se tenait ce mercredi. Matazo a dominé Saint-Etienne 3-1, pendant qu'Onana prenait le meilleur sur Reims (2-1).

Sur le banc lors des deux dernières rencontres de championnat face à Nice et Marseille, Eliot Matazo recevait, cette fois, sa chance en tant que titulaire pour la réception de Saint-Etienne au Stade Louis II de Monaco. Le Belge, déjà titulaire une fois en Europa League, est resté une mi-temps sur la pelouse et a participé à la victoire 3-1 de son équipe face aux Stéphanois réduits à dix depuis la 33e minute.

De son côté, Amadou Onana également titulaire pour la première fois avec le champion de France en titre, qui recevait le Stade de Reims de Wout Faes et Thomas Foket. Le milieu de terrain, arrivé d'Hambourg en début de saison, a disputé 85 minutes de la rencontre avant de céder sa place. Du côté de Reims, Wout Faes et Thomas Foket ont une nouvelle fois joué l'entièreté du match. Les Dogues l'ont emporté 2-1 grâce, notamment, à un but de l'ancien Gantois Jonathan David (31e).

Dans le même temps, Rennes s'est imposé 6-0 à domicile aux dépens de Clermont, sans Jérémy Doku, toujours blessé.

Au classement, grâce à sa victoire, Lille se donne un peu d'air et occupe temporairement le ventre mou avec huit unités, à égalité avec Monaco et Rennes.

Aux Pays-Bas, après sa lourde défaite 0-4 à domicile le week-end dernier des œuvres de Feyenoord, le PSV de Yorbe Vertessen s'est bien rattrapé en ramenant les trois points de son déplacement sur la pelouse de Go Ahead Eagles. Le club d'Eindhoven s'est imposé 1-2 et Vertessen est entré à la 69e minute. Philippe Rommens, dans les rangs des Eagles, a été remplacé dans les arrêts de jeu.

Grâce à cette victoire, le PSV revient à un point de l'Ajax Amsterdam qui occupe la tête avec 16 unités glanées en six rencontres.