Liga : Vinicius empêche le Real Madrid de tomber dans le piège d’un Séville accrocheur (2-1)

Le Real Madrid a dû s’employer pour arracher la victoire face à une très bonne équipe de Séville qui avait ouvert la marque après seulement dix minutes grâce à une tête de Rafa Mir. Les Merengues ont ensuite profité d’une faute de main de Bounour pour égaliser grâce à Benzema qui était à l’affût. Et c’est ensuite Vinicius qui au terme d’un solo sur le côté gauche frappe au second poteau et trompe Bounou pour offrir la victoire aux Madrilènes.

Le Real Madrid est pris à froid sur corner. Rafa Mir est esseulé au second poteau et balance un gros coup de casque au deuxième poteau et trompe Thibaut Courtois (12e).

Militao doit ensuite suppléer Thibaut Courtois à même la ligne sur une frappe de Rafa Mir, intenable en ce début de match (14e).

Les Merengues sont bousculés en ce début de rencontre et ne parviennent pas à déployer leur jeu.

Il faut attendre la 27e pour voir la première tentative cadrée des Madrilènes. Casemiro donne le ballon en retrait à Vinicius. Le Brésilien tente sa chance mais Bounou s’interpose sans difficulté.

Ocampos crochète Casemiro et tente sa chance de loin. Sa frappe est bien enveloppée mais atterrit sur la barre de Thibaut Courtois (30e).

Le Real tente de se remettre sur les rails et Casemiro tire de loin. Bounou se troue quelque peu dans son intervention et le ballon rebondit sur le poteau et est poussé au fond des filets par l’inévitable Karim Benzema qui a bien suivi (32e).

Juste avant la mi-temps Mendy s’arrache pour donner le ballon à Asensio qui frappe instantanément mais ça passe au-dessus (45e).

Au retour des vestiaires le Real tente de reprendre le contrôle du match mais Séville continue de les mettre en grosse difficulté. C’est une nouvelle fois de loin que les Madrilènes se montrent dangereux avec une belle enroulée d’Asensio à la 59e qui passe juste à côté de la lucarne de Bounou.

Le Real pousse et Alaba reprend de volée un coup France venu de la gauche mais sa reprise passe au-dessus (83e).

La différence se fait sur un effort individuel de Vinicius sur le côté gauche. Le Brésilien élimine son adversaire et tente sa chance depuis l’entrée du rectangle. Bounou touche le ballon mais n’a pas la main assez ferme et la balle finit au fond des filets.

Sur un corner joué en deux temps, Delaney reprend de la tête et oblige Courtois à intervenir pour sauver les trois points (90+4).

Les Madrilènes auront galéré mais s’en sortent au forceps face à une équipe de Séville qui aura tenté sa chance crânement.

Le Real est toujours en tête de la Liga avec 33 points alors que le FC Séville est quatrième avec 28 points.