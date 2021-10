Le Real Madrid s’est fait surprendre face à l’Espanyol Barcelone et s’est incliné 2-1. Le Real Madrid avait plutôt bien commencé ce match, avec quelques tirs au but, Karim Benzema se mettait en évidence devant Diego Lopez. Les hommes d’Ancelotti entraient tranquillement dans cette rencontre… Un peu trop tranquillement sans doute puisqu’il se fait doucher par leurs adversaires peu après le quart d’heure de jeu ! Une action (très) rapidement menée et conclue par Raul de Tomas, avec un David Alaba pas tout rose sur cette phase.

Et Aleix Vidal, l’ancien Barcelonais, portait un nouveau gros coup au moral des Merengue en deuxième mi-temps, de nouveau après un quart d’heure, 2-0.

L’inévitable Karim Benzema a rendu espoirs aux siens à la 71e minute. Dans la foulée, Eden Hazard est monté au jeu. Il s’est vu annuler un but pour une position de hors-jeu.

Et malgré beaucoup d’envie et de tentatives en fin de rencontre, les Madrilènes ne sont pas parvenus à inverser la tendance dans cette rencontre. Ils s’inclinent face à l’Espanyol Barcelone mais restent leaders de la Liga, à égalité avec l’Atlético de Madrid.

