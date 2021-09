Le Real Madrid a dû se contenter d’un partage face à Villarreal ce samedi soir dans le cadre de la septième journée de Liga. Malmenés en début de rencontre, les Madrilènes sont parvenus à ne pas encaisser, en partie grâce à un très bon Thibaut Courtois. La deuxième partie de première période s’est avérée plus inspirée et intéressante pour Madrid. Mais le score ne changeait pas pour autant. Au retour des vestiaires, Ancelotti a fait monter Camavinga à la place de Rodrygo et le Real s’est montré de plus en plus dangereux, toujours sans concrétiser, mais en parvenant à ne pas encaisser. Eden Hazard est lui monté à une vingtaine de minutes de la fin à la place de Luka Modric. Peu avant qu’Isco ne remplace Asensio. Ces changements n’y changeront rien. Le score n’évoluera pas, le Real perd deux unités. Madrid conserve la tête du classement mais pourrait être rejoint dès ce dimanche.