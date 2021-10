Liga : Le FC Barcelone écarte Valence, Ansu Fati une nouvelle fois déterminant (3-1)

Le FC Barcelone a dominé le Valence CF (3-1) dimanche pour la 9e journée de Liga, et revient à deux points du Real Madrid et de l’Atlético Madrid (17 points).

Les Catalans ont encaissé un but dès la 2e minute, sur un ballon mal dégagé repris de volée par José Gaya, mais sont revenus dans la partie grâce à Ansu Fati : le jeune prodige a égalisé du droit après un joli une-deux avec Memphis Depay (13e), puis a provoqué le penalty transformé par l’ancien Lyonnais à la 41e, avant le but du 3-1 de Philippe Coutinho (85e).

Le Real Madrid et l’Atlético Madrid n’ont pas joué ce week-end. La décision de reporter les matches des deux équipes madrilènes est double. De nombreux joueurs des deux équipes étaient absents suite aux matchs internationaux joués par les sélections de la CONMEBOL (Amérique du sud). Et puis il y avait aussi la proximité de la Ligue des Champions. Mardi le Real va au Shakhtar Donetsk et le même jour l’Atletico recevra Liverpool.