FC Barcelone : Pourquoi Xavi est la personne idéale pour remplacer Koeman ?

Ronald Koeman avait évolué à 264 reprises sous les couleurs catalanes… Xavi, ex-capitaine du Barça lui a porté 767 fois le maillot blaugrana . Son palmarès est juste époustouflant. Il a gagné 8 championnats d’Espagne, 6 Supercoupe d’Espagne, 3 Coupes du Roi, 4 ligues des champions, 2 Supercoupes d’Europe, 2 Coupes du monde des Clubs sans oublier les 2 championnats d’Europe et la Coupe du monde avec la Roja.

Il a remporté 7 titres depuis son entrée en fonction . La Supercoupe du Qatar, 2 Coupes du Prince Héritier, la Coupe de l’Emir, la League Cup, et le championnat national en juillet dernier, un bilan exceptionnel.

Xavi a remporté 7 titres depuis son entrée en fonction comme coach à Al Sadd en 2019.

Xavi a été façonné par Guardiola qui lui-même avait été façonné par Cruyff. Le coach de 41 ans, est sans aucun doute celui qui correspond le mieux à la philosophie et au style de jeu du Barça.

A Barcelone tout le monde savait que Xavi allait un jour revenir au bercail. Ses détracteurs diront qu’il manque d’expérience. Mais Pep Guardiola n’en n’avait pas non plus, quand il a pris les commandes du Barça. Xavi revient avec l’envie d’ imposer le " style Guardiola " dans sa façon de coacher.

Xavi connaît non seulement la philosophie du club mais il connaît aussi la maison sur le bout des doigts. C’est un pur produit blaugrana . Il a été formé à la Masia et il sait l’importance de faire monter en équipe première les talents du centre de formation.

Les supporters du Barça sont exigeants. L’après clasico, remporté 1-2 par le Real Madrid, s’est mal terminé pour Ronald Koeman. Le Néerlandais avait été" "escorté" par des fans en colère. Certains avaient frappé sur le véhicule du technicien néerlandais. Koeman avait des difficultés à se frayer un chemin au milieu de la foule.

Si Xavi a le soutien du conseil d’administration, il a aussi celui des fans. Les supporters savent que la situation est compliquée, mais ils devraient être à 100% derrière celui qui a marqué l’histoire de leur équipe, un des joueurs les plus titrés sur la planète foot. Son palmarès parle pour lui.

Et puis les "ultras" savent que Xavi aura comme priorité de ramener le style de jeu, qui est dans l’ADN du Barça, et que l’ex-joueur connaît et maîtrise comme personne.

Xavi a toujours dit que son rêve était d’entraîner le Barça. Le moment est donc arrivé. Reste à voir si l’icône arrivera à être à la hauteur des espérances du club catalan.