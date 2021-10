Liga : Eden Hazard de retour au Real Madrid, s’entraîne normalement avec le groupe

Eden Hazard est de retour dans son club, le Real Madrid et il a participé à l’entraînement collectif avec ses coéquipiers ce jeudi ! Les joueurs qui ont évolué avec leur équipe nationale pendant la trêve sont pour la plupart rentrés à Madrid et se sont entraînés ensemble. On peut voir sur les photos postées par le club sur son site internet que le Diable rouge était bien présent.

Sorti à la 75e minute face à la France en demi-finale de Nations League, Hazard avait passé des tests à Turin avant de quitter le groupe des Diables et de manquer la petite finale face à l’Italie.

Le Real Madrid qui a vu sa rencontre face à l’Athletic Bilbao, prévue ce dimanche, être reportée en raison du retour trop tardif des internationaux sud-américains jeudi soir. Leur prochaine rencontre sera donc celle face au Shaktar Donetsk en Ligue des Champions mardi. Un match important après la défaite surprise des hommes d’Ancelotti face à Tiraspol lors de la dernière rencontre de C1.