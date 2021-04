Hazard, 30 ans, s’était blessé au psoas il y a deux semaines après être revenu d’une blessure musculaire à la cuisse gauche encourue fin janvier. Une opération avait été évoquée pour enlever la plaque en métal à la cheville du Brainois, qui serait à l’origine de ses nombreuses blessures, mais une période de repos a été privilégiée.

Le retour du Diable Rouge avec les Merengue arrive plus rapidement que prévu. Selon le journal Marca, Hazard pourra déjà intégrer le groupe pour affronter Liverpool mardi en quarts de finale aller de la Ligue des Champions.

Pas épargné par les blessures et touché par le coronavirus, Hazard n’a joué que 14 rencontres pour le Real Madrid cette saison et a inscrit trois buts : deux en championnat et un en Ligue des Champions.