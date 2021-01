Liga : Barcelone va jouer le prochain Clasico au Real avec un maillot catalan

Le FC Barcelone affrontera le Real Madrid vêtu d'un maillot catalan spécial à l'occasion du prochain Clasico. Les deux géants du football espagnol se rencontrent le dimanche 11 avril dans la capitale. Barcelone a fait fabriquer un maillot spécialement pour ce match où le drapeau catalan est bien mis en évidence.

Les deux bandes verticales rouges du maillot de Barcelone se fondent progressivement en d'étroites bandes rouges et jaunes, comme sur le drapeau de la Catalogne. L'ancien joueur Carles Puyol, capitaine du FC Barcelone pendant de nombreuses années, a présenté mardi le maillot. La devise de la campagne est "un maillot nous unit".

"Si vous cherchez des raisons de tout donner en ces temps difficiles, regardez-vous. Les raisons de le faire sont en vous", a déclaré Puyol, dans ce qui devrait sans aucun doute être un message de motivation à l'intention des joueurs de l'équipe de l'entraîneur Ronald Koeman.

Fin octobre, le Real Madrid a remporté le premier Clasico au Camp Nou (1-3). Le champion d'Espagne en titre occupe la deuxième place de la Liga, avec trois points de plus que Barcelone. L'Atlético de Madrid est en tête du classement et compte dix points de plus que le Barça.