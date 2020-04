Lieven Maesschalck : "La rééducation par vidéo, un outil supplémentaire"

Les sportives et sportifs ne peuvent exercer leur métier durant ce confinement lié au coronavirus, mais l'entrainement se poursuit. Nous vous présentons des témoignages tous les jours sur notre site.

Nous nous sommes aussi intéressés à un autre métier en lien avec la pratique du sport, à savoir celui de kiné. Comment ont-ils adapté leur travail à la situation ? Réponse avec Lieven Maesschalck, spécialiste dans le traitement des blessures orthopédiques complexes.

"La spécialité de notre cabinet, c'est de guérir les gens par le mouvement. On traite les problèmes liés aux os et aux muscles. Les séances se déroulent avec un kiné, on fait de la rééducation. On a commencé avec des sportifs et on a poursuivi avec des particuliers. On a lancé une société à distance car on a beaucoup de joueurs qui habitent en Chine ou en Italie par exemple. On travaillait déjà avec eux par caméra, on faisait de la rééducation à distance. Avec le confinement qu'on vit, le cabinet est naturellement vide. On a donc commencé à travailler à distance pour les clients classiques aussi. Et ça marche bien. Les patients sont échauffés avant et la séance dure environ une heure. C'est intensif, il n'y a pas beaucoup de repos", introduit-il, contacté par Skype.

"Nous montrons les exercices, les gens doivent les répéter et nous corrigeons en temps réel. La qualité de vidéo actuelle est très bonne, on parvient à faire des choses spectaculaires, en Chine également par exemple. C'est plus intensif car c'est un encadrement personnalisé. On corrige les gens en temps réel, c'est incroyable. Dans le même temps, nous discutons avec les patients pour voir comment ils se sentent et s'ils ont des douleurs. C'est comme une 'conference call', c'est une vraie communication. C'est peut-être bizarre pour les gens, mais c'est possible en tout cas", poursuit le spécialiste.

S'il est connu au sein du royaume, Lieven Maesschalck le doit en bonne partie pour sa collaboration étroite et historique avec notre équipe nationale de football. "On travaille avec une application qu'on a développé avec le temps. J'ai eu des contacts avec Eden Hazard, c'est clair (ndlr : suite à sa blessure avec le Real Madrid il y a quelques semaines). Il ne travaille pas avec nous, il avance tranquillement à Madrid. Le stress est fini pour lui. Depuis longtemps, et c'est toujours le cas aujourd'hui, je travaille avec des Diables rouges. Mais comme les championnats sont suspendus, je suis plus tranquille avec eux. Je discute beaucoup avec certains durant le confinement. Il n'y a pas grand-chose à faire hormis pour Eden Hazard en ce moment. C'est dommage pour nous (sourire). Je pense que c'est avec Marouane Fellaini que j'ai le plus travaillé avec notre application. Avec Yannick Carrasco aussi. Marouane, c'est un vrai travailleur, il est drôle, j'adore travailler avec lui", précise celui qui exerce dans la région d'Anvers.

"C'est plus agréable et encore plus efficace de travailler ici au cabinet, bien sûr, mais les circonstances parfois nous obligent à le faire à distance. Avant, on pouvait combiner travail au cabinet et travail à distance. C'est la première fois qu'on peut travailler seulement avec la deuxième possibilité. Je n'ai pas encore rencontré de problèmes. On est peut-être un peu limité car c'est vrai que je préfère avoir le contact, on ne sait pas manipuler les gens à distance par exemple. Le contact humain manque, mais c'est une analyse qui n'engage que moi. Je suis fier de notre appli, c'est la prochaine étape. Ca ne va jamais remplacer le thérapeute, c'est impossible. Mais c'est un outil supplémentaire pour faire un bon travail", conclut le souriant kiné.