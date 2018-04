Les Young Boys, champions de Suisse de football, 32 ans après

Les Young Boys de Berne, grâce à leur succès 2 à 1 samedi contre Lucerne, lors de la 32e journée, sont devenus champions de Suisse pour la première fois depuis 32 ans, mettant ainsi un terme à la longue hégémonie du FC Bâle.

Avec des buts du Français Guillaume Hoarau (52, s.p.) et du Camerounais Jean-Pierre Nsamé (89) après l'ouverture du score par Christian Schneuwly (47), "YB" a battu Lucerne sur le fil.

Des milliers de spectateurs, tout de jaune et noir vêtus, ont alors envahi la pelouse synthétique du Stade de Suisse.

"C'est un des plus beaux jours de ma vie, a réagi le défenseur Kevin Mbabu, sur la chaîne RTS. Nous étions un peu tendus, il y avait de la pression car nous savions que ce jour pouvait être historique."

A quatre journées du terme, le club entraîné par l'Autrichien Adi Hütter et qui compte 75 points ne peut plus être rejoint par son dauphin le FC Bâle qui possède 59 points et reçoit dimanche le FC Thoune.

Club historique du Championnat suisse, fondé en 1898, le FC Young Boys, qui remporte ainsi son 12e titre, n'avait plus été sacré depuis la saison 1986.

Le club de la capitale fédérale met ainsi un terme au très long règne du FC Bâle, sacré sans interruption 8 fois de suite, depuis 2010.

Le dernier club, autre que Bâle, à avoir inscrit son nom au palmarès est le FC Zurich, champion de Suisse en 2009.

Hoarau montre la voie

Une fois de plus, son meilleur buteur depuis quatre saisons, l'international français Guillaume Hoarau, a montré la voie.

Champion de France avec le Paris SG en 2013, le Réunionnais a rejoint "YB" en 2014, après une escale en Chine puis une pige aux Girondins de Bordeaux.

Depuis lors, le longiligne attaquant affole les compteurs, meilleur buteur du club avec 17 réalisations lors de sa première saison et auteur de 18 buts lors des deux suivantes.

"Après la folie médiatique que j'ai vécue à Paris, Berne paraît bien tranquille. Cela me convient parfaitement", expliquait récemment Hoarau dans le quotidien suisse Le Matin.

"Je n'ai jamais été quelqu'un qui courait après la lumière. Ici, ma vie est normale. C'est l'endroit, la ville où je devais me retrouver. En France, tout est prétexte à polémique, tout y est exagéré. On est dans la superficialité. Dès qu'il y a un petit quelque chose, chacun l'assaisonne à sa façon", ajoutait l'attaquant, absent deux mois cette saison sur blessure et qui a donc laissé la place aux autres buteurs Miralem Sulejmani (Serbie), Roger Assalé (Côte d'Ivoire) ou Jean-Pierre Nsamé (Cameroun).

Finale de Coupe

La période faste des Young Boys remonte aux années 1950 quand le club avait remporté quatre fois de suite le championnat (de 1957 à 1960) et deux fois la Coupe de Suisse (1953, 58).

Parmi les grands joueurs qui ont évolué sous ses couleurs jaune et noir figurent les internationaux suisses Stéphane Chapuisat et Hakan Yakin au début des années 80.

Quant aux entraîneurs qui ont dirigé "YB", il faut citer l'Allemand Gernot Rohr (2005/2006), ancien défenseur des Girondins de Bordeaux ou encore Vladimir Petkovic (2008/2011), désormais sélectionneur de l'équipe de Suisse, qualifiée pour le Mondial en Russie.

La belle saison des Young Boys pourrait encore se prolonger car le club bernois dispute le 27 mai à la maison la finale de la Coupe de Suisse contre Zurich.