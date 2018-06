Les U21 suédois s'imposent en Malte et rejoignent les Diablotins en tête

Les U21 suédois ont dominé les espoirs de Malte, ce jeudi à Ta' Qali (0-4).



Joel Andersson a ouvert le score dès la 4e minute. Carlos Strandberg, éphémère attaquant du FC Bruges et de Westerlo, a ensuite inscrit un doublé. Erdal Rakip a fixé le score final à 0-4 sur penalty en fin de rencontre.



Conséquence directe de victoire, les Diablotins ne sont plus seuls en tête du Groupe 6 des qualifications pour l'Euro U21, qui se déroulera en 2019 en Italie et à San Marin.



Au classement, la Suède et la Belgique comptent 17 unités. Les deux équipes, qui avaient partagé à Louvain, s'affronteront le 16 octobre dans un match aux allures de finale.