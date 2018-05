Les U17 renversent l'Espagne et vont en demi-finale de l'Euro

La belle aventure des jeunes Belges continue à l'Euro U17 qui se dispute en Angleterre. Les joueurs de Thierry Siquet ont réussi une superbe performance face à l'Espagne, tenante du titre (2-1).



Menés à la pause, nos U17 ont retourné la situation grâce à Yorbe Vertessen et à Jamie Yayi Impie. Ils affronteront l'Italie ce jeudi pour une place en finale.



Ce quart de finale n'a pas débuté de la meilleure des manières. Alejandro Baena Rodríguez, médian de Villareal, a trouvé la faille dès la 8e minute (0-1). Pour la première fois dans cet Euro les Belges ont encaissé, pour la première fois ils ont couru derrière le score. Mais ils ont su réagir.



Bousculée pendant toute la première mi-temps, la Belgique a relevé la tête juste avant la pause. Vertessen a frappé le cadre et Yayi Mpie a tiré à côté. Après les avertissements, les attaquants du PSV et de la Sampdoria sont passés aux actes. Vertessen, isolé au 2e poteau, a conclu un joli mouvement collectif et a inscrit son 3e but du tournoi (1-1, 41e). Yayi Mpie était lui à la bonne place sur un dégagement complètement manqué par Arnau Tenas (2-1, 49e). Avec un peu de réussite, il a lobé le gardien espagnol et a donné l'avantage la Belgique.



Les joueurs de Thierry Siquet ont ensuite tenu bon pendant la dernière demi-heure sur le terrain de Walsall.



La Belgique avait déjà rejoint les demi-finales en 2015. La même année, les U17 avaient terminé 3e du Mondial au Chili.

Ils n'ont jamais disputé la finale de l'Euro qui aura lieu le dimanche 20 mai à Rotherham.