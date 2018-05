Les U17 dominent la Bosnie et se qualifient pour les quarts de l'Euro

Nos U17 a battu la Bosnie-Herzégovine dans leur deuxième match du groupe C de l'Euro U17, à Rotherham (0-4). Avec deux victoires en deux matches, ils sont qualifiés pour la suite de la compétition.



Les joueurs de Thierry Siquet ont fait parler leur efficacité en début de match : deux tirs cadrés, deux goals. Yorbe Vertessen, déjà buteur face à l'Irlande, a montré la voie (1-0, 17e). Jamie Yayi Mpie lui a embrayé le pas (2-0, 29e).



Les Belges contrôlent et Siquet fait souffler Sekou Sidibé, averti lors du premier match, et Mathis Suray. A l'heure de jeu, un auto-but de Stefan Rankic est venu rassurer définitivement les jeunes Belges (3-0, 63e). Gabriel Lemoine a donné encore plus d'éclat à la victoire "noir-jaune-rouge" (4-0, 79e).



Nos U17 affronteront le Danemark, vendredi à Chesterfield (14h).