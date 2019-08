Les stars sont de retour en Italie

Ce samedi, la Serie A reprend, à son tour, ses droits. Une nouvelle saison qui s’annonce très excitante en Italie grâce notamment à un été riche au niveau du mercato. Les clubs italiens ont fait des affaires sur le marché des transferts et plusieurs stars ont débarqué dans la Botte, une migration comme on n’avait pas vu depuis longtemps.

Romelu Lukaku - © Twitter - Inter Milan

Un an après l’arrivée de Cristiano Ronado dans le Piémont, l’Italie a vécu un été dense en transferts ronflants. Le dernier en date : celui du Mexicain Hirving Lozano au Napoli de Dries Mertens contre plus de 40 millions d’euros. Comme l’ancien du PSV, ils vont être nombreux à découvrir la Serie A cette saison. A commencer par Romelu Lukaku, arrivé à l’Inter Milan contre 75 millions d’euros. Un énorme transfert, comme celui de Matthijs De Ligt à la Juventus. Mais outre des montants impressionnants, ce sont aussi des noms qui sont arrivés. Libres de tout contrat, Franck Ribéry (Fiorentina), Diego Godin (Inter Milan) ou Adrien Rabiot (Juventus de Turin) ont tous été tentés par l’aventure transalpine. Une migration massive de grands noms du football européens rendue possible grâce notamment à une loi passée en juin par les parlementaires italiens, une loi appelée "decreto crescita" soit le décret croissance. Un décret ayant pour objectif de diminuer la taxation des nouveaux travailleurs en Italie et comme effet, dans le monde du football, de permettre aux clubs italiens de payer des salaires plus élevés pour leurs joueurs venus de l’étranger. De quoi faire du Calcio "un paradis fiscal" selon le quotidien espagnol El Pais.