Les sportifs se confi(n)ent : Tessa Wullaert "coincée" en famille ne s'ennuie pas

Tessa Wullaert est actuellement "coincée" en Belgique - © RTBF

Les sportifs se confi(n)ent: Tessa Wullaert - La période de confinement due au Coronavirus vue par... En cette période de confinement pour de nombreux pays d'Europe et du monde entier, nous avons demandé à différents sportifs de nous raconter leur ressenti sur la situation, mais aussi de nous expliquer leur façon de garder la forme. Chacun d'entre eux choisit évidemment de relativiser sa propre situation en comparaison de celles de nombreuses personnes beaucoup moins chanceuses actuellement. Tessa Wullaert, joueuse de l'équipe nationale belge de football, est actuellement bloquée au pays, "loin" de Manchester où elle évolue dans le club de City. "Comme vous, je suis bloquée à la maison, en Belgique. Donc je ne peux pas retourner en Angleterre. Je dois m’entraîner à la maison, on a reçu un programme individuel. Mais les salles de sport sont fermées, donc on doit trouver des solutions créatives. Je fais du fitness à la maison et je cours dans la rue." Comme nous tous, Tessa se projette dans un monde redevenu "un peu plus normal": "A la fin de cette période, même si on ne sait pas du tout quand ça sera terminé, je vais retourner en Angleterre et continuer le championnat. Donc la première chose que je ferai, c'est prendre l'avion, je pense. J'espère que vous savez quoi faire, sinon j'ai toujours des idées d’entraînements donc n'hésitez pas à me contacter. J'espère que vous ne vous ennuyez pas de trop. Moi je ne m'ennuie pas du tout. Je suis contente d'être avec ma famille en fait, c'est un peu comme des 'vacances' pour moi. Mais je dois me maintenir en forme."