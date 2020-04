Les sportifs se confi(n)ent : Polo Mpoku entre entraînement virtuel et couvre-feu

En cette période de confinement pour de nombreux pays d’Europe et du monde entier, nous avons demandé à différents sportifs de nous raconter leur ressenti sur la situation, mais aussi de nous expliquer leur façon de garder la forme. L’ancien capitaine du Standard Polo Mpoku vit, depuis son départ du Standard lors du mercato hivernal, le confinement à Al Wahda à Abu Dhabi. Un confinement doré pour, lui, son épouse et son fils.

" Tous les matins, ma famille participe à un temps de prière. Via l’application " Zoom ". Je reste connecté à mon église. Et puis je vais faire un petit tour avec mon fils sur la plage qui n’est pas très loin. Petits tours à vélo aussi. Nous maximisons notre temps en lisant des livres. J’écris des projets aussi. On cuisine beaucoup. Et comme vous le voyez on a décidé de bien s’habiller… (rires). On ne va pas toujours rester en pyjama hein… Sinon il y a un couvre-feu de 20h à 6h du matin. Et je m’entraîne avec mes équipiers via zoom à 17h30. On essaye de positiver au maximum. Restez chez vous et là je m’adresse aux personnes qui sont au front (personnel médical et autre) : merci pour tout. "