Les sportifs se confi(n)ent : Jérémy Perbet studieux, révise ses cours pour devenir entraîneur

En cette période de confinement pour de nombreux pays d’Europe et du monde entier, nous avons demandé à différents sportifs de nous raconter leur ressenti sur la situation, mais aussi de nous montrer leur façon de garder la forme. Jérémy Perbet, actuel joueur d’OHL, profite de ces moments pour voir sa famille, continuer ses cours d’entraîneur et se maintenir en forme… Potentielle finale de D1B oblige !

Revenir à l’essentiel, l’un des bons côtés de cette période tourmentée : "Le confinement ça me permet de positiver, de relativiser et de passer beaucoup de temps avec ma famille, de me rendre compte de la chance que j’ai tout simplement d’être en bonne santé."

Mais comment occupe-t-il ses journées ? "Je continue mes cours d’entraîneurs UEFA A via l’ordinateur. Ça permet de ne pas perdre de temps dans notre formation."

Avant de devenir entraîneur, Jérémy reste avant tout joueur : "J’ai aussi un programme de course et de musculation donné par OHL pour chaque jour. Pour ne pas trop perdre au niveau physique. Le football est bien évidemment secondaire à l’heure actuelle mais à un moment ou l’autre peut-être qu’on devra jouer cette finale retour de D1B et on se doit d’être au top physiquement pour pouvoir être au mieux pour pouvoir espérer monter en D1A."

Le joueur conclut : "Je vous souhaite beaucoup de courage à tous, à bientôt, prenez soin de vous."