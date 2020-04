Les sportifs se confi(n)ent : Dieumerci Ndongala s'essaie à la cuisine

En cette période de confinement pour de nombreux pays d’Europe et du monde entier, nous avons demandé à différents sportifs de nous raconter leur ressenti sur la situation, mais aussi de nous expliquer leur façon de garder la forme. Chacun d’entre eux choisit évidemment de relativiser sa propre situation. Dieumerci Ndongala, ancien joueur du Standard, de Charleroi et de Gand notamment, actuellement prêté par Genk au club turc de Kasimpasa, est confiné seul chez lui, dans le centre de la Turquie.

Il essaie de prendre ce confinement de manière positive : "Je me dis que c'est pas ce qu'il y a de pire : on nous demande de rester à la maison, parce que cela permet de se protéger les uns les autres, on évite de propager le virus à travers le monde."

Et pour s'occuper, au-delà des exercices physiques proposés par son club (à réaliser en alternance à la maison et en petits groupes au club), Dieumerci Ndongala prend du temps pour lire et... pour progresser dans plusieurs domaines : "Vu que je suis tout seul, j'essaie de regarder des recettes et de cuisiner certaines choses. Je réveille mes sens tactiques aussi en jouant à Football Manager en ligne avec des amis."

L'ailier congolais a en tout cas déjà une idée très précise de ce qu'il fera une fois le confinent terminé : "La première chose que je ferai ce sera rentrer en Belgique, pour retrouver mes enfants. Parce qu'ils sont loin de moi et dans cette situation c'est vraiment pas évident. Donc dès que ce sera terminé, ce sera premier avion en direction de Bruxelles et des câlins à gogo !"