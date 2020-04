Les sportifs se confi(n)ent : Albert Sambi Lokonga, le rêve d'un bon resto entre amis

En cette période de confinement pour de nombreux pays d’Europe et du monde entier, nous avons demandé à différents sportifs de nous raconter leur ressenti sur la situation, mais aussi de nous expliquer leur façon de garder la forme.

Comme à son habitude, Albert Sambi Lokonga se veut cool, positif et souriant malgré les circonstances. Le milieu de terrain du Sporting d’Anderlecht avoue profiter de son temps libre pour alimenter sa Foi et "en apprendre plus sur la Parole de Dieu car le moment est idéal pour le faire".

Et le foot dans tout ça ?

"Jusqu’à présent, je m’entraînais 2 fois par jour mais je commence à me faire vieux" sourit le jeune footballeur de 20 ans qui confie ensuite "espérer reprendre la compétition le plus rapidement possible".

La première chose qu’il fera dès la fin du confinement ? "Un bon restaurant entre amis parce que moi, j’adore manger !" Enfin, Albert est conscient que le respect des consignes est "facile et difficile à la fois mais c’est en restant à la maison un maximum qu’on peut aider !"