Les sportifs se confi(n)ent : Aisling D'Hooghe et Guillaume François, le confinement en couple

En cette période de confinement pour de nombreux pays d’Europe et du monde entier, nous avons demandé à différents sportifs de nous raconter leur ressenti sur la situation, mais aussi de nous expliquer leur façon de garder la forme. Chacun d’entre eux choisit évidemment de relativiser sa propre situation en comparaison de celles de nombreuses personnes beaucoup moins chanceuses actuellement. Guillaume François et Aisling D’Hooghe forment un couple de sportifs de haut niveau. Le joueur de Virton (passé par Mouscron, le Beerschot et le Sporting de Charleroi) et la gardienne de l’équipe nationale de hockey vivent donc ce confinement ensemble.

"On essaie de respecter au maximum le programme que nous avons chacun reçu de notre préparateur physique", explique Guillaume François. "On essaie de mixer nos entraînements pour les faire ensemble. On s’organise en 2 séances le plus souvent : le matin muscu, fitness, renforcement ; et l’après-midi on sort pour faire plus le cardio, les sprints et tout ce qui va avec."

Pour ce qui est du futur, Aisling D’Hooghe a déjà une idée très précise de ce qu’elle fera une fois ce confinement terminé : "Moi je vais aller sur le terrain de hockey ! J’ai vraiment envie de rejouer, de toucher la balle, d’être avec un maximum de filles autour de moi juste pour profiter de ces moments." Et à côté de ça… la Red Panther a aussi une envie plus terre à terre : "Je commence à être vraiment en manque de shopping donc je crois que j’irai faire une après-midi magasins", glisse la gardienne dans un sourire.

Le manque de contacts avec son sport et ses amis, c’est aussi un point soulevé par son compagnon footballeur : "Le foot ça manque, c’est vrai. On a déjà eu 10 jours de congé avant tout le monde entre guillemets, donc on a envie de retoucher du ballon", ajoute Guillaume François. "Et se retrouver, revoir un peu les copains, boire un bon petit verre tous ensemble, se reclaquer la main et pouvoir s’amuser un petit peu plus."

Et la gardienne de conclure : "On a tous envie de ces moments à venir, et on les vivra beaucoup plus rapidement si tout le monde suit les consignes, alors… restez chez vous !" terminent en c(h)œur les 2 amoureux.