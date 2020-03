Les Reds de Liverpool sont N.1 européens en… valeur marchande

Les valeurs des joueurs de football continuent de grimper année après année. Selon l’Observatoire du football CIES, six clubs possèdent un effectif dont la valeur "marchande" dépasse le milliard d’euros. Tout en haut de la pyramide : Liverpool, vainqueur de la dernière Ligue des Champions.



"L’analyse prend en compte les vingt joueurs par club avec les valeurs les plus élevées selon l’algorithme spécifiquement développé par l’équipe de recherche", explique l’Observatoire du football CIES.



En additionnant ces montants, le CIES estime la valeur des 20 joueurs les plus chers de Liverpool à 1,405 milliard d’euros.



Dans ce classement particulier, les hommes de Jurgen Klopp devancent leurs rivaux de Manchester City (1,361 milliard), le FC Barcelone (1,17 milliard) et le Real Madrid (1,1 milliard). La jeune équipe de Chelsea (1,008 milliard) occupe une surprenante cinquième place. Manchester United (1 milliard) complète ce club de milliardaires que le PSG (979 millions €) n’intègre pas de peu. A noter que Kylian Mbappé représente à lui seul un quart de la valeur totale. A l’autre bout du classement, on retrouve le club allemand de Paderborn (37 millions).



Le CIES a concentré son analyse sur les cinq grands championnats (Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie et France).