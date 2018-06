Les Red Flames déroulent 0-7 en Moldavie et espèrent toujours une qualification au Mondial

La Belgique s'est facilement imposée en Moldavie 0-7 (mi-temps: 0-1) pour son 6e match de qualification pour la Coupe du monde 2019 de football féminin, dimanche à Chisinau dans le groupe 6.

Si les Belges d'Ives Serneels ne menaient que 0-1 à la mi-temps grâce à un but de Janice Cayman juste avant la pause, à la 45e minute, les Red Flames ont pris le large ensuite en deuxième période.

Chloé Velde (49e), Aline Zeler (65e), Julie Biesmans (77e) ont aligné les buts pour mener 0-4 avant un but contre son camp de Colesnicenco (80e). Tessa Wullaert, sur penalty à la 83e minute, et Janice Cayman pour un deuxième but personnel à la 88e, ont soldé la partie à 0-7.

Les Belges l'avaient emporté 12 à 0 en Belgique face aux Moldaves.

Les Red Flames se doivent de signer encore un 6 sur 6 lors de ses deux derniers matches pour espérer décrocher un ticket pour le Mondial, qui aura lieu en France du 7 juin au 7 juillet 2019. La Belgique joue en Roumanie le 31 août et face à l'Italie le 4 septembre.

Les sept vainqueurs de groupe sont en effet qualifiés pour la phase finale, ainsi que les quatre meilleurs deuxièmes qui se rencontrent en barrages sur deux tours pour la 8e place européenne (en plus de la France directement qualifiée).

Les Red Flames ne peuvent plus prétendre à la première place du groupe 6, promise à l'Italie (21 points en 7 matches) après la victoire des Italiennes sur le Portugal (3-0) vendredi soir. Les Belges peuvent par contre encore prétendre à une place de meilleur deuxième. La Belgique est 2e de sa poule avec désormais 13 points (6 matches), devant le Portugal (4 pts, 5 matches), la Roumanie (4 pts, 5 matches) et la Moldavie (1 pt, 7 matches).