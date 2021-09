Les records de Cristiano Ronaldo : la machine passée au crible

" Mais comment fait-il ? Ce type est une machine ! " Impossible de ne pas ressortir la punchline au vu du nouveau record gravé par Cristiano Ronaldo mercredi avec le Portugal face à l’Eire. Auteur de deux nouveaux buts mercredi soir, CR7 s’est emparé seul du record absolu de pions marqués en sélection nationale (111 buts), jusqu’alors partagé avec l’Iranien Ali Daei . A fortiori, il est le meilleur buteur de l’Histoire du Portugal (180 sélections). A titre de comparaison, la Roi Pelé n’a frappé " que " 77 fois pour le Brésil et Lionel Messi 73 fois pour l’Argentine.

CR7 plantera-t-il 9 pions au Qatar pour égaler le record de Klose ? Nous posons la question en forme de clin d’œil… mais avec le Rambo portugais, tout devient possible.

En Coupe du Monde, Ronaldo a encore du chemin à faire : il n’a marqué que… 7 goals en 4 phases finales (1 en 2006, 1 en 2010, 1 en 2014 et 4 en 2018), souffrant souvent des contre-performances de la Seleçao au niveau mondial – au niveau lusitanien, Ronaldo est même devancé par Eusebio (9). Tout l’inverse de Miroslav Klose , le buteur allemand qui a pleinement profité du rendement de la Mannschaft pour graver son record de 16 buts (devant le Ronaldo brésilien, 15).

Le Portugais est aussi le meilleur buteur de l’Histoire de l’Euro, tant en phases finales qu’en éliminatoires : 45 buts en tout, dont 14 inscrits lors du tournoi final (dont il a disputé 25 matches en 5 éditions et lors desquelles il a chaque fois marqué au moins 3 buts).

Ronaldo est vraiment Mister Champions League : il est le meilleur buteur de LC sur une seule saison (17 buts en 2013-14), il est le seul joueur à avoir marqué lors des 6 matches de la phase de poule, il a même réussi à frapper dans 11 matches de LC… de suite. Enfin, et surtout (puisque CR7 reste par excellence l’homme des grandes occasions), il est le seul joueur à avoir marqué lors de trois finales de Champions League.

Sous les maillots de ses clubs successifs, CR7 entasse aussi les buts en cageots, cumulant les records en série. Il détient le record de buts marqués en Champions League (134) et même celui de toutes les Coupes d’Europes cumulées (137).

Ronaldo est le meilleur buteur absolu de l’Histoire du Real Madrid, dont il a porté le maillot 9 saisons durant : il a frappé 450 fois en 438 matches (1,03 but par match !), et devance les légendes locales Raùl (323 buts) et Alfredo Di Stefano (311 buts).

Durant ses 3 saisons à la Juventus (101 buts), il n’a forcément pas eu le temps d’approcher le meilleur frappeur local Alessandro Del Piero (289 goals), mais il détient le meilleur ratio turinois de l’ère moderne avec 0,75 but planté par match.

Enfin, le jeune Cristiano Ronaldo de l’époque Manchester United (6 saisons de 2003 à 2009) est le 9e buteur de l’Histoire mancunienne avec 118 buts (Wayne Rooney, recordman local, en compte 253. En ratio de buts/match (0,4 but par match presté), il ne menace pas le tenant Ruud Van Nistelrooy (0,68)… mais approche notre Romelu Lukaku (0,44).