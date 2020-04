Les Rangers ne seront pas payés pendant trois mois : "Une évidence"

Les joueurs, le staff et les dirigeants des Glasgow Rangers ont accepté de reporter le paiement de trois mois de leurs salaires. Une décision prise "à l’unanimité" et salué par Steven Gerrard, manager général du club écossais.



"Ils ont fait preuve de leadership et responsabilité en faisant cela volontairement", souligne Gerrard dans une vidéo postée sur le site officiel de son club. "C’était une évidence et la bonne chose à faire. La décision était d’ailleurs unanime. C’est important quand dans cette période compliquée, personne ne souffre de difficultés financières. C’est aussi important de montrer du respect envers toutes les personnes du club, quel que soit leur rôle."