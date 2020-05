Les quatre joueurs du FC Séville qui ont bravé le confinement s'excusent

Les quatre joueurs du FC Séville qui ont enfreint les mesures de confinement en vigueur en Espagne se sont excusés publiquement. À la demande de Javier Tebas, le président de La Liga, le FC Séville devrait accueillir son voisin du Betis pour le premier match de reprise du championnat espagnol le jeudi 11 juin.

Ever Banega, Franco Vazquez, Luuk de Jong et Lucas Ocampos ont été aperçus sur une photo publiée sur Instagram par la compagne de Banega où 12 personnes sont réunies. Seulement, la première phase du déconfinement en Espagne interdit les rassemblements de plus de 10 personnes sauf si elles vivent sous le même toit.

"Je veux m’excuser auprès de toutes les personnes qui ont été choquées. Cela ne se reproduira plus", a réagi Luuk de Jong. "Nous avons commis une erreur et terni l’image du club", a ajouté Lucas Ocampos.

La Liga est suspendue depuis mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus et Pedro Sanchez, le premier ministre espagnol, a autorisé samedi la reprise de la compétition à partir du 8 juin.