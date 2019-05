Les Pays-Bas sacrés champions d'Europe chez les U17 face à l'Italie

Les Pays-Bas se sont imposés 4 buts à 2 face à l'Italie en finale de l'Euro U17 ce dimanche. Les Néerlandais menait déjà 3-0 à la mi-temps grâce à des buts de Hansen, Bannis et Maatsen. Les Italiens ont réduit la marque à la 56e avec Colombo avant que Unuvar ne redonnent une avance de trois buts aux jeunes Oranje. En fin de rencontre, Colombo a inscrit un second but pour donner au score une allure définitive.

Les Pays-Bas avaient déjà remporté l'Euro U17 l'an dernier. Cette année, ils ont vaincu la Belgique 0-3 en quarts de finale avant de s'imposer face à l'Espagne en demi-finale 1-0.