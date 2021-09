Les mercatos qui restent ouverts : soldes en vue pour clubs belges excédentaires

Marvin Ogunjimi (ex-joueur du Standard, d'OHL, de Genk et du Beerschot) est aussi passé par la Norvège, la Corée du Sud, la Thaïlande, l'Albanie, le Kazakhstan, le Bélarus et le Vietnam ! © Tous droits réservés

Le mercato le plus urgent : Ukraine (clôture ce vendredi 3 septembre). En 2013, Dieumerci Mbokani avait par exemple quitté Anderlecht pour le Dynamo Kiev.

Les plus relevés sportivement : Russie (clôture le 7 septembre), Turquie (8 septembre), République Tchèque (8 septembre), Serbie (17 septembre), Mexique (22 septembre), Argentine (26 septembre). Mbark Boussoufa, Mehdi Carcela, Jonathan Legear, Cédric Roussel et Maximilien Caufriez ont joué ou jouent en Russie, Bernd Thijs, Simon Deli et Massimo Bruno en Turquie, Nicolae Stanciu au Sparta Prague.

Les filières les plus courantes pour les clubs belges : Roumanie (6 septembre), Israël (14 septembre), Qatar (30 septembre). Dans le passé, Cyril Théréau, Manu Godfroid, Bison Gnohere et Benjamin Van Durmen ont trouvé refuge dans des clubs roumains, David Hubert et Geoffrey Mujangi-Bia en Israël, Paul-José Mpoku et Edmilson Junior au Qatar.