Les hommages sportifs pleuvent pour Bernard Tapie : "un battant", "profondément passionné", "grand monsieur"

Le décès de Bernard Tapie a suscité des réactions partout dans le monde du sport. Actif dans le monde du cyclisme et dans celui du football, l'homme d'affaires a laissé une trace indélébile chez tous ceux qui ont croisé sa route. Florilège des hommages sportifs.

L'Olympique de Marseille a réagi via le réseau social Twitter. "L’Olympique de Marseille a appris avec une profonde tristesse la disparition de Bernard Tapie. Il laissera un grand vide dans le cœur des Marseillais et demeurera à jamais dans la légende du club." Michy Batshuayi, héritier de la grande histoire de l'OM de Tapie, a prouvé tout son attachement au peuple marseillais dans un tweet. Le rival parisien a également réagi dans un tweet hommage, mentionnant un homme "profondément passionné", ajoutant que le club apporte son soutien et sa solidarité à l'OM. Kylian Mbappé a salué la mémoire d'un "grand monsieur".