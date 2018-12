"Les Hazard" risquent bien d'agiter le mercato hivernal

Eden Hazard a commencé la saison en boulet de canon avec Chelsea... il compte déjà dix buts et neuf passes décisives toutes compétitions confondues (21 matches). Du côté de Monchengladbach, statistiques comparables pour le "petit frère", Thorgan. Douze buts et sept passes décisives en 19 matches. Ils illuminent la Premier League et la Bundesliga. Et forcément, ça attire les convoitises.

Le chapitre Real "réouvert" pour Eden? Voilà plusieurs mercatos qu'on entend le même refrain autour du Diable rouge... Il serait la priorité du Real Madrid et il s'est montré plusieurs fois intéressé par ce défi. Lors du dernier marché des transferts, tout le monde pensait que c'était le bon moment après six années à Chelsea. Puis le transfert ne s'est pas fait, contrairement à celui de Courtois. Et Zinedine Zidane, qui voulait particulièrement Eden Hazard, a quitté son poste d’entraîneur de la maison blanche. Depuis, le joueur belge brille sous les ordres de Maurizio Sarri, avec beaucoup plus de liberté et de buts. Il a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne quitterait pas le club en cours de saison, mais on ignore ce qu'il pourrait se passer en cas d'offre mirobolante du Real Madrid... Florentino Perez réjouirait de cette façon une bonne partie des Madridistas. Ils sont nombreux à vouloir qu'il s'en aille depuis les départs de Zidane et Cristiano Ronaldo en fin de saison dernière. Ramener un joueur de la trempe d'Eden Hazard redorerait un peu son blason et pourrait aussi signifier un retour au devant de la scène pour le club, après un début de saison très en dessous des ambitions madrilènes. Les dernières rumeurs parlent d'un transfert d'Eden Hazard vers le Real en échange d'une rondelette somme et d'Isco et Kovacic. Les montants demandés par Chelsea seraient tellement élevés que les deux joueurs seraient intégrés à la transaction pour faire baisser le prix.

Liverpool, l'AS Roma et l'Atlético Madrid pour Thorgan Si Eden risque de faire parler de lui pendant le mercato, Thorgan Hazard ne sera pas en reste. Le Belge a pris une autre dimension cette saison et son club se porte bien (troisième au classement). Le joueur s'est définitivement fait un prénom cette année et plusieurs clubs le suivent de près. Dans la presse européenne, on évoque l'intérêt appuyé de Liverpool. La presse espagnole parle elle de l'Atlético de Madrid et en Italie c'est l'AS Roma qui serait la plus à même de tenter d'attirer Thorgan Hazard. Du beau monde pour le joueur de 25 ans. Qui aurait sans doute-là l'occasion de confirmer qu'il a passé un cap.