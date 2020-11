Les gardiens "buteurs" du Standard... Après Sinan Bolat... Arnaud Bodart

Arnaud Bodart aura sûrement pris une nouvelle dimension dans le cœur des supporters du Standard. Le "chouchou" de Sclessin a profité d’un coup franc à la 90e+6 pour monter et offrir le but de l’égalisation aux Liégeois, réduits à 10. "Je n'ai jamais imaginé ça dans ma carrière de footballeur", a confié Bodart au micro d'Eleven Sports.

"Je suis très content d'avoir été chercher ce point, parce que un peu avant, heureusement qu'il y a hors-jeu sur cette phase où je passe un peu à côté du ballon. S'il y avait goal, c'était pour moi", a confié le gardien.

"Je suis très content d'avoir marqué. Je n'ai jamais imaginé ça dans ma carrière de footballeur. Cela rapporte un point, c'est très bien parce qu'on était à dix. Dommage qu'il n'y avait pas de supporters. J'espère qu'ils ont vibré derrière leur écran", a conclu Bodart.

Un but important pour le moral des Rouches malmenés en championnat, inexistants en Europaleague et affaiblis par de nombreuses absences à court terme (Mehdi Carcela testé positif au coronavirus et Nicolas Raskin suspendu) et à long terme (Zinho Vanheusden victime d’une rupture des ligaments croisés).

Ce but de Bodart rappelle évidemment celui de Sinan Bolat en 2009. L’actuel gardien de l’Antwerp, à l’époque portier du Standard, avait égalisé face à l’AZ Alkmaar en Ligue des Champions. Une égalisation qui avait permis au Standard d’arracher sur le fil un ticket pour l’Europa League.