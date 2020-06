Les Gantoises adversaires principales d'Anderlecht la saison prochaine ?

La Superleague a beau s’être achevée prématurément au mois de mars, sur le titre d’Anderlecht, les clubs n’ont pas attendu l’été pour préparer la saison prochaine. Parmi les 10 clubs qui composeront l’élite du foot chez les dames en Belgique, une équipe semble se démarquer avec une grosse activité sur le terrain des transferts : c’est Gand, troisième au moment de l’arrêt de la saison. Parmi les signatures marquantes, celle de l’expérimentée Red Flame Heleen Jaques, annoncée au lendemain de l’arrêt officiel de la saison féminine en Italie (Jaques évoluait à Sassuolo cette saison).

Un geste fort de la direction gantoise : en entourant au mieux quelques jeunes joueuses prometteuses (comme la jeune attaquante internationale U19 néerlandaise Lobke Loonen, transférée du PSV Eindhoven) les Gent Ladies seront peut-être les principales adversaires d’Anderlecht la saison prochaine. Jaques souligne en tout cas le projet ambitieux des Gantoises, dont elle sera l’un des piliers en défense, du haut de toute son expérience en Belgique et à l’étranger (sans compter plus de 100 sélections en équipe nationale).

Il faudra aussi compter sur la section féminine du Standard, qui a repris les entraînements, et qui salue le retour de Yuna Appermont après 2 saisons passées à Genk. Une route entre le Limbourg et Liège empruntée aussi par la prometteuse internationale belge chez les jeunes Aster Janssens (19 ans).

La concurrence se prépare donc, mais Anderlecht a de son côté rapidement consolidé son noyau. Les championnes en titre (et Red Flames) Tine De Caigny, Laura De Neve, Charlotte Tison ou encore Justien Odeurs ont prolongé, et ont été rejointes notamment par leur équipière en équipe nationale Kassandra Missipo en provenance de… Gand. Les Mauves survolaient la Super League avant la crise et l’arrêt de la compétition et semblent bien armées pour continuer sur leur lancée la saison prochaine. Sans oublier qu’il reste encore un point d’interrogation autour de Tessa Wullaert. La triple Soulier d’or (privée de titre en Angleterre) n’a pas caché son envie de retrouver la compétition (et la vie) en Belgique, sans que rien ne soit encore officiellement bouclé pour son avenir.