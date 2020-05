Les fans de Torino ne veulent pas du retour de la Série A

Ministre des Sports n’a pas encore fixé de date pour la reprise

Le Ministre des Sports italien, Vincenzo Spadafora, n'a pas encore pris de décision concernant la reprise de la Serie A. - © ANDREAS SOLARO - AFP

Les clubs du Calcio, à l’arrêt depuis le 9 mars du fait de la pandémie de coronavirus, ont été autorisés à organiser depuis le lundi 4 mai des séances individuelles d’entraînement pour leurs joueurs.

Interrogé ce lundi quant à une éventuelle reprise du championnat, Vincenzo Spadafora, le ministre des Sports italien, s’est montré très prudent et a repoussé sa décision à au moins une semaine. "La position la plus juste est celle de la prudence. D’ici une semaine nous verrons la courbe des contagions et nous pourrons décider pour le championnat", a-t-il dit.